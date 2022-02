Sanzioni Ue contro Putin e Lavrov, ma resta il nodo swift.

L'Ue sta lavorando nuove sanzioni che, secondo Berlino, includerebbe misure "severe" contro Putin e il ministro degli Esteri Lavrov. Europa spaccata sull'esclusione della Russia dal sistema Swift: la Francia a favore, la Germania frena, l'Italia precisa che non ha posto nessun veto. Forte rimbalzo nelle Borse europee, che si attendevano misure più dirompenti: Londra chiude a +3,91%, Parigi a +3,55%, Francoforte a +3,67% e Milano a +3,59%. Mosca recupera intorno al 20% dopo il crollo di ieri. La Banca centrale russa chiede agli istituti sotto la sua vigilanza di rinviare il pagamento di dividendi.

Lagarde: 'Pronti a fare il necessario per stabilità dell'eurozona' - La Banca centrale europea è pronta ad adottare tutte le eventuali misure "per garantire la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'eurozona": lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa all'Ecofin informale di Parigi. "Sappiamo che dall'invasione della Russia in Ucraina i prezzi del gas sono aumentati di circa il 22,2% per quanto riguarda le importazioni dell'eurozona dalla Russia. I prezzi attualmente sono 6 volte più alti rispetto allo scorso anno, il prezzo del petrolio è del 54% più alto rispetto all'anno scorso". Stiamo monitorando attentamente la situazione in Ucraina" e la "valutazione completa delle prospettive economiche" includerà "questi ultimi sviluppi" in vista "della riunione di politica monetaria del 10 marzo", ha aggiunto la presidente della Bce sottolineando che "opzionalità e flessibilità sono fondamentali" e che la liquidità sarà garantita.