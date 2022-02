Ucraina: Di Maio a colloquio con Lavrov. Mosca: 'Oggi risposta pubblica agli Usa'

Incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo russo Lavrov. "Oggi invieremo la lettera di risposta agli Usa, sarà resa pubblica perché crediamo indispensabile che le persone possano avere un'idea precisa di ciò che sta accadendo", ha detto Lavrov in conferenza stampa con Luigi Di Maio. "Con il ministro Lavrov - ha spiegato il titolare della Farnesina - stiamo coordinando la data per un incontro tra Draghi e Putin", accettando l'invito del presidente russo al presidente del Consiglio per una visita a Mosca.

"Il ministro Lavrov mi ha riferito che c'è tutta la disponibilità russa a trovare una soluzione diplomatica alla crisi" in Ucraina. "Alla luce di quanto riferitomi martedì a Kiev dal ministro Kuleba e oggi dal ministro Lavrov, c'è dunque la disponibilità da entrambe le parti a trovare una soluzione diplomatica", ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella conferenza stampa. "Deve prevalere la diplomazia, il buon senso, la strada maestra per evitare un conflitto che potrebbe generare conseguenze devastanti per l'intero Continente. La pace, che allontana ogni dramma dagli effetti incontrollati, è la direttrice da continuare a seguire, è l'unica via che può condurci a una duratura stabilità. Le armi lascino lo spazio alla diplomazia. L'Italia è tra i Paesi più attivi per raggiungere questo obiettivo". "Lavorando tutti insieme per una soluzione diplomatica - ha ricordato Di Maio - significa evitare ogni tipo di sanzioni". "Le sanzioni - ha detto Lavrov dal canto suo - non possono essere varate se almeno un Paese sarà contrario. Non credo che l'Italia sia interessata a fomentare la tensione", anzi "noi vediamo che segue la tradizione della sua diplomazia" che è quella di "non minacciare in continuazione, non promettere punizioni, ma cercare soluzioni".

LA CONFERENZA

"Il principio dell'indivisibilità della sicurezza è un principio che abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere in ambito europeo e in ragione di questo principio abbiamo deciso di dare una risposta unitaria", ha detto Di Maio rispondendo ad una domanda sulla risposta congiunta dell'Ue alle lettere inviate da Mosca ai diversi Paesi dell'Unione.

"Ciò che voglio dirti anche rispetto alle tensioni al confine orientale dell'Ucraina, tra Ucraina e Russia è che l'Italia è sempre stata impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica e si può contare sull'Italia per raggiungere una soluzione diplomatica", ha detto Di Maio prima di iniziare il bilaterale a Mosca.

Lo stato dell'arte della crisi ucraina e "gli sforzi diplomatici" da mettere in campo per arrivare ad una soluzione con Mosca saranno, a quanto apprende l'ANSA, al centro del Consiglio Ue informale che si terrà alle 12.30 a Bruxelles prima del vertice Ue-Africa. A parlare saranno innanzitutto Emmanuel Macron e Olaf Scholz, entrambi a Mosca nei giorni scorsi. Il pacchetto sanzioni, almeno inizialmente, non è previsto che sia al centro della discussione mentre si ribadirà "la fermezza" dell'Unione nel sostegno a Kiev. I telefonini dei leader europei saranno lasciati fuori dalla stanza della riunione. La riunione dei leader europei non avrà delle conclusioni scritte. Fonti europee sottolineano che, nel corso della riunione, sarà ribadito un messaggio di solidarietà all'Ucraina e la determinazione dell'Ue nei passi da prendere in caso di ulteriore aggressione militare russa. Tra gli argomenti sul tavolo le stesse fonti si attendono che qualche capo di Stato o di governo presente al vertice possa porre la questione energetica.

La Russia intanto ha annunciato oggi che prosegue il ritiro delle sue forze dalla Crimea con un treno dell'esercito. "Le unità del Distretto Federale Meridionale, che hanno completato la loro partecipazione alle manovre tattiche nelle basi della penisola di Crimea, stanno tornando alle loro basi su rotaia", ha reso noto il ministero della Difesa russo alle agenzie russe, mostrando le immagini di un treno carico di camion militari che attraversa il ponte che collega la Crimea al territorio russo.

"L'esercito ucraino continua a bombardare infrastrutture e palazzi residenziali" a Donetsk. Lo denunciano i ribelli filo-russi dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk nel Donbass, che affermano di aver risposto al fuoco dei soldati di Kiev. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Stamattina Kiev ha già respinto l'accusa rivolta nella notte dai separatisti.

Nella notte la casa Bianca veva affermato che quello del ritiro delle truppe dal confine con l'Ucraina era un annuncio "falso" da parte della Russia, che invece ha schierato altri 7.000 soldati. Mosca potrebbe lanciare "in qualsiasi momento" un'operazione che funga da pretesto per invadere, secondo gli Usa. In Bielorussia sarebbe in costruzione un ponte al confine con l'Ucraina che potrebbe agevolare l'invasione russa, riporta la Cnn. Biden e Scholz chiedono che la Russia compia "passi concreti di de-escalation". Sanzioni contro Mosca avrebbero "ripercussioni mondiali", avverte la Fed.

"Il nostro sostegno a Ucraina e Georgia continua", ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in apertura del secondo giorno di ministeriale Difesa a Bruxelles.

