Mosca: 'terminate le esercitazioni militari in Crimea'

La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca, dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un'invasione dell'Ucraina. I soldati, ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato, stanno tornando alle loro guarnigioni: la notizia segue un primo ritiro delle truppe russe dai confini dell'Ucraina ieri. "Le unità del distretto militare meridionale, dopo aver completato la loro partecipazione alle esercitazioni tattiche, si stanno spostando verso i loro punti di schieramento permanente", ha affermato il ministero della Difesa in un comunicato. Allo stesso tempo, la tv di Stato ha trasmesso le immagini di unità militari che attraversavano un ponte che collega la penisola controllata dalla Russia alla terraferma.

Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha espresso cautela di fronte all'annuncio del ritiro delle forze russe dalla Crimea, sottolineando che è necessario prima "verificarlo". Commentando la notizia ai microfoni di radio France Inter, l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera ha detto che il ritiro, "se fosse vero, senza dubbio" sarebbe un segnale di distensione. Tuttavia ha aggiunto: "Bisogna sempre controllare".

"La Russia ha cercato di ignorare l'esistenza dell'Ue mandando il messaggio che ritiene che l'Ue non sia un interlocutore importante per la sicurezza in Europa. Per dividere il fronte europeo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov infatti ha mandato lettere alle 27 capitali, sperando di riceve 27 risposte diverse ma ne ha ricevuta una sola a nome di tutti". Così Borrell durante il suo intervento al Parlamento europeo nel dibattito sulla situazione in Ucraina. "Si è detto che l'Europa è stata assente, che solo gli Usa hanno guidato i negoziati, sono critiche ingiuste davanti a tutte le iniziative di dialogo portate avanti dagli Stati membri in pieno coordinamento e in piena trasparenza con il resto dell'Ue", ha aggiunto Borrell.

Oggi era il giorno indicato dall' intelligence Usa come la data del possibile attacco russo contro l'Ucraina, che il presidente Zelensky ha fatto diventare per decreto 'Giornata dell'unità nazionale'. Oggi a Bruxelles c'è la riunione dei ministri della Difesa Nato. Il premier Mario Draghi a Parigi dal presidente Macron. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio domani a Mosca.

"Nel 2014 l'Ucraina ha scelto lo stato diritto e la democrazia liberale: l'Ue ha sostenuto questa scelta, e l'Ue non abbandonerà mai il popolo ucraino". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel alla plenaria del parlamento europeo a Strasburgo. "Il Consiglio europeo a dicembre ha fissato un quadro politico chiaro, se ci sarà un'aggressione da parte della Russia la risposta Ue sarà severa e conseguenze massicce", ha detto Michel, durante il suo intervento al Parlamento europeo al dibattito sulla relazioni Ue-Russia e la situazione in Ucraina. "Ma dobbiamo essere chiari tra noi perché le conseguenze di questa decisione per l'Ue saranno pesanti, ma dobbiamo assumerci questa responsabilità", ha aggiunto Michel.