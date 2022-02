Elisabetta: 'Spero che un giorno Camilla sia Regina Consorte'

La Regina Elisabetta II, in un messaggio alla nazione alla vigilia del 70/o anniversario della sua ascesa al trono, ha auspicato che quando il figlio Carlo diventerà re, sua moglie Camilla possa assumere il titolo di Regina Consorte. La sovrana, che ha 95 anni, ha espresso un "augurio sincero" che "Camilla possa essere conosciuta come Regina Consorte". Finora si riteneva che Camilla, che ha sposato Carlo dopo il divorzio, sarebbe stata riconosciuta come Principessa Consorte.