Regina Elisabetta ricompare in pubblico dopo mesi

La regina Elisabetta ha tenuto un piccolo ricevimento nella residenza di Sandringham alla vigilia del giorno del giubileo di platino per i 70 anni sul trono, in una rara apparizione in pubblico dallo scorso ottobre, quando fu ricoverata in ospedale per accertamenti dopo un party nel Castello di Windsor.

Oggi la 95enne sovrana ha tagliato una torta davanti a rappresentanti della comunità locale di Sandringham, con gruppi di volontariato, pensionati e alcune iscritte al locale Women's Institute (Wi). Fra gli ospiti anche Angela Wood, che 69 anni fa, da giovane assistente cuoca, fu tra gli autori della ricetta di pollo offerta al banchetto per l'incoronazione di Elisabetta, avvenuta un anno dopo la morte del padre, re Giorgio VI, il 6 febbraio 1952, quando lei divenne automaticamente regina.

I testimoni hanno raccontato di una regina in forma "effervescente".