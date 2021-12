Lite fra Warren e Musk sulle tasse, paperoni paghino

Lite sulle tasse su Twitter fra Elon Musk ed Elizabeth Warren, la senatrice democratica paladina anti-Wall Street e fervente sostenitrice di aliquote fiscali più alte per i paperoni. "Cambiamo le regole in modo che la Persona dell'anno paghi le tasse e non le scarichi sugli altri", cinguetta Warren riferendosi al fatto che il miliardario è stato nominato persona dell'anno da Time.

La risposta di Musk non si fa attendere: "se apri gli occhi per due secondi ti accorgeresti che pagherei più tasse di ogni americano nella storia". Poi aggiunge: "non spendere" i soldi pagati in tasse "tutti insieme.. Oh, aspetta, li hai già spesi".