Putin: 'Non permetteremo a nessuno di minacciarci'

"Non permetteremo a nessuno di minacciarci". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando alla parata sulla Piazza Rossa nel 79/o anniversario della vittoria sul nazismo. "Le nostre forze strategiche sono sempre pronte al combattimento", ha spiegato Putin.



L'Occidente vorrebbe cancellare il ricordo della lotta dei russi contro il nazismo, "ma noi non dimenticheremo mai, mai", ha detto il presidente russo. La Russia farà tutto per prevenire "uno scontro globale", ha aggiunto Putin.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA