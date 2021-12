Merkel: 'Lockdown per i no vax. In Parlamento l'obbligo vaccinale'

Un lockdown di fatto per i non vaccinati, con l'estensione del 2G al commercio al dettaglio su base federale, e la riduzione dei contatti. È una delle decisioni più rilevanti del pacchetto varato dall'ultima conferenza Stato-regioni, annunciato da Angela Merkel, in conferenza stampa a Berlino. E annuncia che il Parlamento avvierà il dibattito parlamentare per il vaccino obbligatorio anticovid. "Io voterei a favore" ha detto rispondendo ad una domanda diretta sul suo consenso personale all'obbligo di vaccino lanciato da Olaf Scholz. "Abbiamo tutti sperato che i vaccinati fossero di più". "La strada fuori dalla pandemia è il vaccino"

"La situazione è seria e il carico delle strutture sanitarie è in parte già ai limiti". Lo ha detto Angela Merkel, annunciando le misure decise prese alla conferenza Stato-Regioni e la necessità di "un atto nazionale di solidarietà" per ridurre il numero dei contagi e la pressione sul sistema sanitario. Tra le misure prese la cancelliera ha annunciato che nelle aree in cui l'incidenza settimanale del contagio da Covid supererà i 350 su 100 mila abitanti le discoteche verranno chiuse.

"Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia". "La situazione purtroppo è molto seria. Se avessimo un'incidenza media di contagi da 130 come in Italia, o di 150, mi sentirei meglio", ha detto la cancelliera, che oggi ha tenuto la sua ultima conferenza Stato-Regioni e che nel pomeriggio terrà la cerimonia di addio ufficiale al Paese.