Borsa: Omicron deprime Europa, Milano -1,8%

Borse europee in ulteriore tensione con la variante del Covid Omicron che manda in rosso i listini sotto pressione soprattutto nei tecnologici. Milano arriva a cedere l'1,8% (Ftse Mib a 25.924 punti). Non sono da meno le altre Piazze con Francoforte che perde l'1,81%, Parigi l'1,57% e Londra l'1,15%. Lo spread tra Btp e Bund lima a 134 punti mentre il rendimento del decennale italiano è allo 0,957 per cento. Il petrolio resta in calo (-0,9%) con il wti sotto i 65 dollari al barile. L'euro si apprezza sul dollaro con la moneta unica a 1,1335 sul biglietto verde.