Afghanistan: Isis, kamikaze aeroporto liberato da prigione

Il kamikaze dell'Isis-K che lo scorso 26 agosto si è fatto esplodere all'aeroporto di Kabul, provocando 170 vittime, tra cui 13 soldati americani, era stato liberato da una prigione afgana dopo il crollo dell'esecutivo filo-occidentale di Ashraf Ghani. Lo sostiene lo stesso gruppo jihadista in una newsletter online, ripresa dalla Bbc. Secondo questa ricostruzione, "dopo che le forze del precedente governo sono fuggite", l'attentatore Abdul-Rahman al-Logari e "diversi suoi fratelli" sono scappati dal carcere e "si sono precipitati a raggiungere i loro fratelli" dell'Isis-Khorasan per compiere l'attacco suicida.

Riprenderanno intanto oggi i voli interni in Afghanistan, operati dall'Ariana Afghan Airline, che conferma alla Afp la riattivazione, appunto, delle sue tratte interne. L'Ariana Afghan Airline è la più grande compagnia aerea del Paese.

Il nuovo governo dell'Afghanistan formato dai talebani dopo la fine del ritiro loro promessa di apertura, non dovrebbe essere svelato prima di sabato, al più presto. Nessun annuncio o cerimonia relativa alla presentazione di questo nuovo esecutivo è previsto per oggi, ha detto all'Afp un portavoce del movimento islamista, precisando che non ci si dovrebbe aspettare alcuno sviluppo su questo tema prima di sabato. Fonti talebane avevano indicato giovedì che la composizione del nuovo governo avrebbe potuto essere annunciata già oggi, dopo la preghiera del venerdì. Il vice capo del loro ufficio politico in Qatar, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, aveva assicurato mercoledì alla Bbc che il nuovo governo sarebbe stato annunciato entro due giorni.