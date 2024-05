Re Carlo dà a William il grado onorifico che spettava a Harry

Re Carlo ha deciso di conferire all'erede al trono William il grado onorifico di colonnello dell'Army Air Corps, che sarebbe spettato ad Harry, in quanto in quel reparto il secondogenito del sovrano aveva servito durante la sua seconda missione in Afghanistan come pilota di elicotteri da guerra Apache, qualora non ci fosse stato nel 2020 il traumatico strappo del principe 'ribelle' dalla Royal Family con l'abbandono del suo ruolo di membro senior attivo della dinastia e il successivo trasferimento negli Usa con la moglie Meghan.

La decisione rappresenta, secondo l'interpretazione dei tabloid britannici, un secondo smacco per il duca di Sussex dopo quello di ieri, quando un suo portavoce aveva annunciato che Harry, nel corso della breve visita nel Regno Unito per prendere parte oggi a Londra al decimo anniversario degli Invictus Games da lui patrocinati, non incontrerà il padre Carlo III a causa dell'agenda fitta di appuntamenti del monarca.

Come si legge nel comunicato diffuso da Buckingham Palace, il sovrano ha ricoperto il grado di "colonel-in-chief" dell'Army Air Corps, corrispondente al ruolo di patron del reparto militare, negli ultimi 31 anni. Entrambi i fratelli sono piloti elicotteristi, tuttavia nel caso di Harry il legame con il corpo d'aviazione dell'esercito era stato molto forte, fino alla sua uscita dal reparto nel 2014, un anno prima di lasciare il servizio militare attivo. Tutto questo non può che riaccendere ipotesi e speculazioni sui rapporti all'interno della famiglia reale mentre oggi è prevista la partecipazione di Harry a una funzione nella cattedrale di St Paul a Londra per celebrare gli Invictus Games (i giochi sportivi riservati ai reduci mutilati), durante la quale il duca, giunto ieri pomeriggio nel Regno, è impegnato in una lettura mentre l'attore Damian Lewis recita una poesia.



