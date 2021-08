Boris Johnson: 'Giudicheremo i talebani per loro azioni, non parole'

Il presidente Usa Joe Biden ha parlato con il premier britannico Boris Johnson della situazione in Afghanistan e ha concordato con lui di tenere un summit virtuale dei leader del G7 la prossima settimana per discutere una strategia e un approccio comuni. Lo rende noto la Casa Bianca.

Lo stesso Johnson, in un dibattito straordinario in corso alla Camera dei Comuni a Westminster, ha detto che il governo britannico intende giudicare le intenzioni dei talebani in Afghanistan "dalle loro azioni, non dalle parole", in primis sul rispetto "dei diritti umani". Il premier Tory ha poi ribadito che un eventuale loro riconoscimento al governo di Kabul dovrà avvenire in modo "unitario e concertato" ad opera della comunità internazionale e che "sarebbe sbagliato" concederlo "prematuramente o a livello bilaterale" da parte di singoli Paesi e governi.