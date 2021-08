Portavoce Ue: 'Lavoriamo per offrire una strada sicura ad afghani'

"Un approccio condiviso" sull'Afghanistan in seno alla comunità internazionale è "cruciale" per portare avanti l'evacuazione di coloro che vogliono lasciare il Paese dopo l'avanzata dei Talebani fino a Kabul e "prevenire una crisi umanitaria" più grave, oltre che per cercare d'influire sul futuro del Paese. Lo hanno sottolineato in piena sintonia il primo ministro britannico Boris Johnson e la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conversazione ad hoc di cui dà conto stamane Downing Street, precisando come tra l'altro come Johnson abbia ribadito l'intenzione - già annunciata ieri in un analogo colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron - di convocare intanto in veste di presidente di turno un video-vertice dei leader del G7 sul dossier afgano. Il primo ministro e la cancelliera - fa sapere Downing Street - "concordano sul fatto che la cooperazione internazionale è ora cruciale sia per far fronte all'urgente necessità di evacuare gli stranieri e altri dall'Afghanistan, sia per quella di più lungo termine di prevenire una crisi umanitaria nel Paese e nella regione" "Entrambi i leader - si legge in un nota diffusa a Londra - sono determinati a usare le loro influenza bilaterale e multilaterale per incoraggiare i partner internazionali ad adottare un approccio condiviso di fronte alla sfide che abbiamo innanzi". Inclusa quella di stabilire "standard concordati sui diritti umani del cui rispetto ogni futuro governo dei Talebani in Afghanistan dovrà rispondere alla comunità internazionale".

"La priorità è l'evacuazione degli afgani che lavoravano per gli Stati Ue, ma lavoriamo per un approccio complessivo" dei migranti dall'Afghanistan "che fornisca una strada legale e sicura, affrontando i rischi dell'immigrazione illegale", ha detto un portavoce della Commissione Ue. "Sono elementi che vanno discussi a livello politico nei prossimi giorni", ha aggiunto il portavoce, spiegando che la commissaria agli affari interni, Ylva Johansson, incontrerà oggi il commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi, proprio per avviare il confronto.

Gli Stati Uniti "non stavano cercando di ricostruire in Afghanistan: questa è una dichiarazione veritiera, perché l'obiettivo deglii Stati Uniti non è stato affatto di ricostruire". Commentato il discorso tenuto ieri alla nazionale dal presidente americano Joe Biden, la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha affermato "che sia in Iraq, Siria o Afghanistan, ovunque vada l'esercito americano lascia turbolenze e divisione, caos, famiglie distrutte e devastazione", ha aggiunto Hua nella conferenza stampa quotidiana. "La forza e il ruolo degli Stati Uniti è la distruzione, non la costruzione".

"Riteniamo che i messaggi dati finora dai Talebani agli stranieri, alle missioni diplomatiche e alla popolazione siano positivi. Speriamo che questo si rifletta nelle loro azioni", ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

I talebani stanno dimostrando la loro volontà di lavorare con altre forze politiche afgane, il che è un segnale positivo, secondo il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov. "Il fatto che i talebani stiano ora dichiarando, e dimostrando nella pratica, la loro volontà di rispettare l'opinione degli altri è, credo, un segnale positivo. In particolare hanno detto che sono pronti a discutere un governo in cui non ci siano solo loro ma che preveda anche la partecipazione di altri rappresentanti afgani", ha detto Lavrov in una riunione con il personale docente della regione di Kaliningrad. Lo riporta Interfax.