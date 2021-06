G7: la seconda giornata, oggi piano anti pandemia

Sono iniziati stamattina a Carbis Bay, in Cornovaglia, i lavori della seconda giornata del vertice dei leader G7 a presidenza britannica con la presenza per l'Italia del premier Mario Draghi. Oggi sono previste 3 sessioni dedicate - sullo sfondo dell'obiettivo della "Ricostruzione" (Building Back) post Covid - alla flessibilità , alla politica estera, alla politica sanitaria e dei vaccini. A quest'ultimo proposito è stato anticipato l'annuncio stasera di un piano globale di contrasto coordinato delle prossime pandemie che prevede fra l'altro la riduzione da 300 a 100 giorni dei tempi per la ricerca e lo sviluppo d'un vaccino.



È in programma in serata, a margine del G7, un colloquio bilaterale del premier Mario Draghi con il presidente americano Joe Biden. Lo confermano fonti italiane, secondo le quali l'incontro è in agenda alle 18.35 inglesi, le 19.35 in Italia.