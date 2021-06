G7 sfida Cina e lancia piano globale per le infrastrutture

I leader del G7 hanno approvato un piano globale sulle infrastrutture per i Paesi a basso reddito in risposta alla Via della Seta lanciata dalla Cina. I leader del G7, sottolinea un comunicato della Casa Bianca, affermano di volere offrire un piano "con alti standard e trasparente" in opposizione alla Via della Seta cinese.

