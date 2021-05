Biden rottama stretta Trump sulle cure a gay e transgender

Joe Biden rottama la stretta voluta da Donald Trump per limitare la protezione di gay e transgender sul fronte dell'assistenza sanitaria.

L'amministrazione Usa è infatti pronta a emanare il divieto di qualunque tipo di discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere in campo sanitario, reintroducendo quelle forme di protezione che erano già state varate dall'amministrazione Obama: protezione contro quei medici o quelle strutture mediche che negano le cure a pazienti Lgbtq.

Il ministero della sanità fa sapere che questo è solo il primo di una serie di passi per contrastare le discriminazioni di gay e transgender e affermare i loro diritti.