Poster con l'Italia 'gamba malata' al dibattito tra candidati Ue

Un'Europa in stampelle, con l'Italia a raffigurare la gamba malmessa. E' quanto viene raffigurato nel poster che, a Maastricht, fa da scenografia al dibattito tra i candidati alle Europee dei vari gruppi che siedono all'Eurocamera che si terrà lunedì sera. Al dibattito, organizzato da Politico, parteciperanno otto Spitzenkandidat o leader dei gruppi politici dell'Ue, a cominciare dalla presidente uscente Ursula von der Leyen.

La vignetta raffigurata nel poster è stata rilanciata da Eunews: c'è un uomo, dalla faccia sofferente, con la maglietta blu con il simbolo dell'euro e la scritta Europa. L'uomo ha le stampelle e la gamba malata ha la forma della penisola italiana, con tanto di Tricolore e la scritta Italia. Autore della vignetta è Arend van Dam, fumettista olandese nato a Rotterdam e piuttosto conosciuto in patria per i suoi "Political cartoons", vignette satiriche sulla politica europea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA