Al via la seconda giornata di camera di consiglio della giuria che a Minneapolis deve giudicare l'ex agente Derek Chauvin, accusato di aver ucciso George Floyd, il 46enne afroamericano divenuto icona del movimento Black Lives Matter.

L'attesa per il verdetto è enorme, col timore che possano esplodere disordini in molte città americane. Il presidente Joe Biden starebbe valutando di parlare alla nazione proprio per stemperare le eventuali tensioni.