Agente morto aveva 7 figli, voleva cambiare lavoro

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 23 - Eric Talley, il poliziotto 51/enne ucciso ieri nella sparatoria in un supermercato in Colorado insieme ad altre nove persone, aveva sette figli, il più piccolo di sette anni, e stava cercando un nuovo lavoro per proteggere la sua famiglia. Lo ha raccontato il padre Homer ai media locali. "Stava cercando un lavoro per stare lontano dalla prima linea e stava studiando per diventare un operatore di droni", ha riferito. "Non voleva far attraversare alla sua famiglia qualcosa come quello che è successo", ha proseguito.

Sui social lo ricordano in molti, dalla sorella Kirstin agli amici di accademia, come una persona perbene, simpatica, affettuosa con i suoi figli, per i quali comprò un furgone da 15 posti in modo da trasportare tutta la famiglia. (ANSA).