Navalny, Cremlino: 'I fermi di massa non sono repressione'

Il portavoce del Cremlino sostiene che non sia corretto parlare di "repressioni" per l'ondata di fermi alle manifestazioni contro la detenzione del principale avversario di Putin, Alexey Navalny. "Non ci sono repressioni, ci sono solo misure adottate dalla polizia contro coloro che violano la legge, contro coloro che partecipano a manifestazioni non autorizzate", ha dichiarato Peskov, dicendo di non poter condividere "tali giudizi eccessivamente emotivi". Lo riporta la Tass. Si stima che oltre 11.000 persone siano state fermate durante le proteste del 23 gennaio, del 31 gennaio e del 2 febbraio.

"Crediamo che la sentenza sia motivata politicamente. Nel 2017, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva già stabilito che la condanna di Navalny era illegale e arbitraria". Lo ha detto l'Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, in un'intervista rilasciata a Interfax in occasione della sua visita a Mosca. "Non si tratta d'ingerenza negli affari interni, si tratta di principi universali e d'impegni internazionali anche nei confronti dei propri cittadini che la Russia ha sottoscritto come membro del Consiglio d'Europa e come Stato partecipante all'OSCE", ha detto Borrell.