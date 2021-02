Nel corso della giornata di ieri la polizia ha effettuato 1.386 fermi alla proteste non autorizzate a sostegno di Alexey Navalny. Lo sostiene l'ong OVD-Info nel suo ultimo bollettino, diramato nel cuore della notte. Dopo l'annuncio della sentenza molti seguaci dell'oppositore si sono riversati nelle strade di Mosca e San Pietroburgo, incoraggiati dallo staff di Navalny, per esprimere il loro scontento. La polizia, stando a diversi resoconti, ha reagito a tratti in modo molto violento.