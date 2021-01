Trump: 'Non ci arrenderemo, non concederemo mai la vittoria'

"Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai" la vittoria: Donald Trump ha esordito così davanti ad alcune migliaia di fan radunatisi nel parco a sud della Casa Bianca per la manifestazione 'Save America' contro i brogli. "Fermeremo il furto" dei voti, ha detto, usando lo slogan "stop the steal".

"Avremo un presidente illegittimo, non possiamo permetterlo" ha anche detto Trump.

"Se Mike Pence fa la cosa giusta vinciamo le elezioni": arringando i suoi fan a Washington, Donald Trump rafforza le pressione sul vicepresidente perché ribalti la vittoria di Joe Biden quando il Congresso si riunirà sotto la sua presidenza per certificarla.

Nel suo comizio contro i brogli, a Washington, Donald Trump ha attaccato come "deboli" i repubblicani che al Congresso intendono certificare la vittoria di Joe Biden.

Donald Trump evoca su Twitter il sospetto di nuovi brogli nei due ballottaggi in Georgia per il Senato, che col 97% dei voti vedono un serrato testa a testa tra i candidati. "Sembra che stiamo preparando una grande 'discarica di voti' contro i candidati repubblicani. Aspettano di vedere di quanti voti hanno bisogno?", ha cinquettato. "E' appena successo che sono stati trovati altri 4000 voti nella contea di Fulton. Ci siamo", ha aggiunto. Il presidente ha inoltre ritwittato post che insinuano il furto del voto.

Pence, non ho autorità sull'esito delle elezioni - "La presidenza appartiene agli americani. Non ritengo che i padri fondatori volessero investire il vicepresidente con l'autorità unilaterale di decidere quali voti devono essere contati e quali no". Lo afferma Mike Pence in una nota sul conteggio dei voti elettorali. Il vicepresidente di fatto respinge così l'invito di Donald Trump a capovolgere il risultato elettorale in Congresso