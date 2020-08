Beirut, esplosioni nel centro della città: centinaia di feriti

Esplosioni nel centro di Beirut, con una colonna di fumo che si è alzata sopra la città. La gente è scesa in strada, dove per terra ci sono vetri in frantumi.

Al Mayadeen, una televisione locale libanese, ha riferito che nelle esplosioni a Beirut sono rimaste ferite "centinaia" di persone . Da parte sua, Hamad Hasan, ministro della Sanità libanese, ha parlato di "un numero molto alto di feriti", come riportato dalla Bbc . Il ministro ha anche ribadito che i danni provocati dalle deflagrazioni sono ingenti

#Beirut another angle. This is horrifying. Can't believe the government says it's just fireworks... pic.twitter.com/01zXPEeX2G — Gino Raidy (@GinoRaidy) August 4, 2020

Secondo i corrispondenti di AFP sul posto, molte persone rimaste ferite stanno camminando, a piedi, per le strade dirette agli ospedali della città. Nel distretto di Achrafieh, i feriti si dirigono al nosocomio Hôtel Dieu. Davanti al centro medico di Clémenceau, decine di feriti, compresi i bambini, a volte coperti di sangue, aspettano di essere curati. Quasi tutte le vetrine dei quartieri di Hamra, Badaro e Hazmieh, nella parte orientale di Beirut, sono state distrutte, così come le finestre delle auto che sono state abbandonate per le strade con gli airbag gonfiati