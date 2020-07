Morandi alla Cnn: 'Pronto a tutto per restare qui a Budelli'

"Sono pronto a fare tutto il possibile per rimanere qui, anche se ciò significa che dovranno trascinarmi via. Non saprei dove altro andare a vivere, né cosa fare. Questa è la mia vita. Semplicemente non mi vedo giocare a carte o a bocce": è il disperato appello dell'81enne Mauro Morandi, per oltre trent'anni il custode solitario dell'isola di Budelli e oggi sotto 'sfratto' perche' considerato inquilino senza alcun titolo di un bene dello Stato.

La rubrica Travel dell'emittente americana lo CNN lo ha intervistato e gli dedica oggi un lungo articolo sulla sua edizione online. "Tutto ciò che chiedo è, se devo essere mandato via durante i lavori di ristrutturazione, che posso tornare e continuare a fare ciò che faccio ogni giorno: sorvegliare la spiaggia di corallo rosa in via di estinzione, tenere a bada i turisti, proteggere la natura. Temo che se io non ci sarò, sarà anche la fine di Budelli", incalza Morandi. Intanto, una nuova petizione lanciata online in suo favore ha raggiunto 2.992 firme.

"La nostra priorità è intervenire contro tutte le costruzioni illegali all'interno del parco, compresa la capanna di Mauro, un'ex stazione radio della seconda guerra mondiale che ha subito modifiche non conformi alle regole - commenta alla Cnn il presidente del Parco dell'arcipelago di La Maddalena, Fabrizio Fonnesu -. Dobbiamo dare l'esempio, proteggere il nostro ambiente ripristinando prima questa struttura illegale, e poi proseguendo con un nuovo progetto che probabilmente sarà un centro scientifico per la diffusione della consapevolezza ambientale".

Fonnesu è possibilista per il futuro del Robinson Crusoe italiano, come lo definisce la Cnn, ma categorico sul suo presente: "Nessuno vuole cacciarlo via, ma quale titolo ha per rimanere dato che l'isola non è più privata?", afferma: "Se in futuro ci sarà la necessità di avere un custode, potremmo riconsiderare la sua posizione, ma quando inizieranno i lavori dovrà andarsene".