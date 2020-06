Usa 2020: Trump accetterà la nomination in Florida

Donald Trump farà il discorso per l'accettazione della nomination alla Casa Bianca a Jacksonville, in Florida. Lo ha annunciato la presidente del comitato nazionale del partito repubblicano Ronna McDaniel. "La Florida non solo ha un posto speciale nel cuore del presidente come suo stato di residenza, ma è cruciale nella strada per la vittoria nel 2020", ha dichiarato. La convention si terrà invece a Charlotte, North Carolina, ma con un numero ridotto di delegati, a causa della pandemia di coronavirus.