Coronavirus: 6,5 milioni casi nel mondo In Brasile record di 1.349 morti in 24 ore

Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei 6,5 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato dell'università americana Johns Hopkins. I dati pubblicati dall'ateneo indicano ad oggi un bilancio di 6.511.696 contagi accertati, inclusi 386.073 decessi. Finora nel mondo sono guarite 2.807.420 persone.

Cresce in modo sostenuto la pandemia da coronavirus in America Latina dove nelle ultime 24 ore i contagi hanno raggiunto quota 1.136.034 (+46.555) ed i morti sono stati 56.426 (+2.195). E' quanto emerge oggi da una statistica elaborata dall'ANSA sulla base dei dati di 34 Nazioni e territori latinoamericani.

In testa alla classifica è sempre il Brasile che ha accumulato 584.016 contagiati, ossia la metà di quelli esistenti in tutta la regione, e 32.548 morti. Il Paese ha registrato mercoledì, per il secondo giorno consecutivo, un numero record di decessi: il ministero della Sanità ha reso noto che in 24 ore i morti sono stati 1.349, un bilancio che porta il totale a quota 32.548. Sempre mercoledì sono stati rilevati 28.633 nuovi casi accertati. Anche lo Stato di Rio ha registrato ieri un numero record di morti (324), un livello che porta il totale a quota 6.010, mentre i casi sono aumentati a 59.240 (+2.508). Intanto, il governo di San Paolo ha stimato che nello Stato i casi di coronavirus potrebbero raddoppiare entro la fine di giugno a quota 190.000-265.000. Ieri lo Stato ha registrato 5.188 nuovi casi, per un totale di 123.483 contagi.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha cancellato ieri aiuti destinati a governatori e sindaci per combattere la pandemia di Covid-19. Il fondo, creato dal Parlamento, prevedeva stanziamenti per 8,6 miliardi di reais (quasi 1,5 miliardi di euro) per l'acquisto di materiale per prevenire la diffusione del contagio. Sulla Gazzetta ufficiale, il governo brasiliano sostiene che il fondo avrebbe creato una spesa obbligatoria senza previsioni d'impatto sul prossimo anno, un'iniziativa definita irregolare.

In seconda posizione, anche se distante, il Perù con 178.914 contagi e 4.894 morti, seguito dal Cile (113.628 e 1.275). In Messico è stata superata la soglia dei 100.000 casi, con 3.912 nuovi contagi mercoledì - un altro record giornaliero - per un bilancio complessivo a quota 101.238. Sempre mercoledì i morti sono stati 1.092, il livello più alto mai segnato dall'inizio della pandemia e più del doppio rispetto al precedente record giornaliero (501): il nuovo bilancio porta il numero di decessi complessivo nel Paese ad oltre quota 11.700.

Fra le nazioni con più di 5.000 contagi si posizionano, oltre al Messico, Ecuador (40.966 e 3.486), Colombia (33.354 e 1.045), Repubblica Dominicana (18.040 e 516), Argentina (19.268 e 583), Panama (14.095 e 352), Bolivia (10.991 e 376), Guatemala (5.586 e 123) e Honduras (5.527 e 225).