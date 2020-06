Coronavirus:Russia superati 440.000 casi

(ANSA) - MOSCA, 4 GIU - In Russia sono stati superati i 440.000 casi accertati di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia.

Stando ai dati diffusi stamattina dal centro operativo anticoronavirus, nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.831 nuovi casi, che hanno fatto salire a 441.108 il totale generale dei contagi.

I morti nel corso dell'ultima giornata sono 169 e 5.384 in totale. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 8.666 e 204.623 in totale.