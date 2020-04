Coronavirus: Afp, oltre 90.000 morti in Europa. In Spagna oltre 19.000 vittime

Sono oltre 90.000 le persone morte in Europa di coronavirus, secondo un conteggio dell'agenzia France Presse.

OMS EUROPA - Conferenza stampa sulla pandemia di coronavirus in Europa. "Non bisogna commettere errori adesso. Nonostante sia arrivata la primavera siamo ancora nel bel mezzo della tempesta". "Alcuni Paesi devono ancora vivere l'impatto più forte - ha detto il direttore generale dell'Oms Europa, Hans Kluge -, mentre in altri c'è un momento di calma con il numero di nuovi casi di Covid-19 che diminuisce", ha aggiunto.

"Dei 10 Paesi nella regione che hanno avuto il più alto numero di casi di coronavirus", ha sottolineato il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge, "ci sono stati segnali ottimistici nei numeri in Spagna, Italia, Germania, Francia e Svizzera". Purtroppo, ha aggiunto, "il 50% del peso del Covid-19 è sull'Europa dove sono morte a causa del virus oltre 84.000 persone".

"Su 300.000 test per il coronavirus effettuati in Europa, 1 caso di contagio su 13 riguarda gli operatori della sanità", ha spiegato la dottoressa Catherine Smallwood dell'Oms Europa. I dati su cui è basato questo calcolo sono quelli che ciascun Paese europeo invia all'ufficio regionale, ha spiegato la dottoressa esprimendo "preoccupazione" per medici, infermieri e altri lavoratori del settore.

SPAGNA - La Spagna registra ad oggi un totale 182.816 casi confermati di covid-19,con un nuovo aumento di contagi pari a 5.183, la cifra più alta dallo scorso 9 aprile. I decessi salgono a 19.130 con 551 nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono i media locali.

UCRAINA - I casi confermati di Covid-19 in Ucraina sono saliti a 4.161, di cui 397 registrati nelle ultime 24 ore: lo riferisce il ministero della Salute di Kiev precisando che le vittime del nuovo coronavirus dall'inizio dell'epidemia sono 116, mentre 186 persone sono guarite. Stamattina il ministro della Salute Maksim Stepanov ha sottolineato che 788 operatori sanitari hanno contratto il virus. Lo riporta il Kyiv Post.

BULGARIA - In Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 48 nuovi contagi da coronavirus (25 i ricoverati in ospedale), con il totale che sale a 783, pari a un aumento del 6,5% rispetto al giorno precedente. È stato registrato un nuovo decesso, il numero delle vittime sale a 37. Con nove nuovi casi, i contagiati fra il personale medico diventano 48. Negli ospedali del Paese sono ricoverati 218 pazienti, 31 dei quali sono in terapia intensiva.

RUSSIA - Aumentano i nuovi casi di Covid-19 accertati in Russia. Sono 3.448 i nuovi contagiati registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano invece 3.388. Il totale sale così a 27.938 persone. Le vittime del nuovo virus in Russia sono ufficialmente 232, di cui 34 decedute nel corso dell'ultima giornata. Lo riferisce la task force nazionale contro l'epidemia nel suo bollettino quotidiano. Nella sola Mosca, una megalopoli di oltre 12 milioni di abitanti, si registrano 16.146 casi di Covid-19, di cui 1.370 accertati nelle ultime 24 ore.

STATI UNITI - Donald Trump ha annunciato nel briefing quotidiano alla Casa Bianca che i dati suggeriscono che la nazione ha superato il picco dei casi di coronavirus e che oggi svelera' le "direttive" per "riaprire" l'economia americana. "Riapriremo alcuni Stati prima di altri e penso che alcuni Stati possano davvero riaprire prima del primo maggio", ha proseguito, riferendosi alla scadenza delle linee guida per il distanziamento sociale.

Negli Usa i morti di coronavirus hanno superato i 28 mila (28.326), i casi di contagio i 636 mila (636.350). È l'ultimo aggiornamento del sito della Johns Hopkins University.

GIAPPONE - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha esteso a tutto il Giappone lo stato di emergenza per la pandemia da coronavirus.

COREA DEL SUD - La Corea del Sud ha registrato mercoledì 22 nuovi casi di coronavirus, portando il totale delle infezioni a livello nazionale a 10.613. Secondo gli aggiornamenti quotidiani forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), si tratta del quarto giorno di fila con casi di contagio sotto quota 30. In aumento di ulteriori 4 unità il conto dei decessi, a 229 totali, mentre i pazienti dimessi dagli ospedali o che hanno concluso il periodo di quarantena per il recupero dall'infezione sono aumentati di 141 unità, a 7.757, portando il tasso di guarigione al 73%.

CINA - La Cina ha registrato mercoledì 46 nuovi casi di coronavirus, di cui 34 importati e 12 domestici, relativi a Guangdong (5), Heilongjiang (4) e Pechino (3). La Commissione sanitaria nazionale (Nhc), nel suo bollettino quotidiano, ha riportato anche zero nuovi decessi. I contagi di ritorno sono saliti a 1.534 totali, di cui 636 risoltisi con la guarigione. Le infezioni sono salite a 82.341 nel conteggio complessivo su scala nazionale, con 1.107 persone sotto trattamento medico, 3.342 decessi e 77.892 pazienti che si sono ripresi, portando il tasso di guarigione al 94,59%. I nuovi asintomatici sono 64, inclusi 3 dall'estero: il numero di persone sotto osservazione medica è di 1.032.

LIBIA - La Libia registra altri nuovi casi di coronavirus che portano il totale dei contagi confermati a 48. Lo rende noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina Facebook precisando che i malati guariti sono 11. Finora nel Paese nordafricano il virus ha provocato un morto.

PAKISTAN - Il numero dei contagiati da coronavirus in Pakistan è salito a 6.505 e quello delle vittime a 124, con un incremento rispettivamente di 524 e di 17 nelle ultime 24 ore. Ne dà notizia il ministero della Salute. Sono 1.645 le persone guarite da quando i primi casi della malattia Covid-19 sono stati segnalati nel Paese, il 26 febbraio scorso. Il numero totale dei tamponi effettuati è di 78.979, dei quali 5.540 nelle ultime 24 ore.

ISRAELE - I casi positivi di coronavirus in Israele sono saliti a 12.591, mentre i decessi sono stati finora 140. Lo ha reso noto oggi il ministero della sanità. Fra quanti sono stati contagiati, 7.339 si curano in casa ed altri 2.624 sono guariti o in fase avanzata di guarigione. Negli ospedali 174 persone sono ricoverate adesso in condizioni gravi. Fra queste, 140 sono in rianimazione.