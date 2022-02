Russia e Cina chiedono riunione ai 5 membri permanenti dell'Onu

La Russia e la Cina chiedono una riunione dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, secondo quanto fa sapere Yury Ushakov, consigliere del Cremlino per la politica estera.

Il Cremlino ha annunciato che i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, esprimeranno le loro opinioni condivise sulla sicurezza internazionale nel corso di un incontro durante i Giochi olimpici invernali di Pechino: lo riporta l'Afp. "Una dichiarazione congiunta sulle relazioni internazionali che entrano in una nuova era è stata preparata per i colloqui", ha affermato Ushakov aggiungendo che questa rifletterà anche le "visioni comuni" di Mosca e Pechino sulla sicurezza. Ushakov ha inoltre affermato che "nel settore del gas si preparano molti accordi" tra Russia e Cina. "Non posso dire per ora quali di essi saranno firmati, ma la visita" di Putin a Pechino "segnerà ovviamente un altro passo nello sviluppo della cooperazione nel gas", ha assicurato.

E sempre Ushakov fa sapere che il presidente russo Vladimir Putin avrà oggi una conversazione telefonica con il premier britannico Boris Johnson, che ieri è stato in visita in Ucraina.