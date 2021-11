Cop26:Italia,dopo 2022 stop sussidi a fossili non abbattute

(ANSA) - GLASGOW, 04 NOV - "Porremo fine a ogni nuovo sostegno pubblico diretto per il settore energetico delle fonti fossili non abbattute alla fine del 2022, tranne in limitate e chiaramente definite circostanze, che siano coerenti con un limite di riscaldamento di 1,5 gradi e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi". Così si legge nel documento firmato oggi dall'Italia alla Cop26 di Glasgow, insieme ad altri 24 soggetti tra stati e istituzioni (fra i quali gli Stati Uniti).