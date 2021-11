Unicef, il clima minaccia oltre 2 miliardi di bambini

Il 99% dei 2,2 miliardi di bambini del mondo - praticamente tutti- sono esposti ad almeno una minaccia ambientale. E' l'allarme lanciato dall'Unicef nella nuova analisi - intitolata "Making Climate and Environment Policies for & with Children and Young People" lanciata in occasione di Cop 26 -che rivela che due terzi dei piani climatici dei paesi non affrontano i bisogni e le priorità dei bambini.