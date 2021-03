Ocse: da vaccinazioni lente maggiore rischio per l'economia

"Il rischio piu importante" per la ripresa dell'economia "sarebbe un piano di vaccinazione troppo lento": lo ha detto la capoeconomista dell'Ocse, Laurence Boone, presentando le prospettive economiche intermedie dell'Ocse a Parigi. Oggi, l'organismo internazionale con sede a Parigi a rivisto al rialzo le stime di crescita dell'economia globale. Ma "non vaccinare abbastanza rapidamente rischia di bloccare i piani di rilancio", ha avvertito, agigungendo che diversi Paesi non torneranno ai livelli di crescita pre-pandemia prima di fine 2021-2022.

"Quello che diciamo è che l'Europa non è abbastanza efficace sui vaccini: bisogna produrre molto piu velocemente": lo ha detto la capoeconomista dell'Ocse, Laurence Boone, presentando le prospettive economice intermedie dell'Ocse a Parigi.