Unione Fiduciaria, salgono i ricavi e chiude 2022 in utile

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Unione Fiduciaria ha ottenuto nel 2022 un fatturato complessivo di 21,9 milioni, superiore del 7,9% rispetto a quello dell'esercizio precedente e in utile di 198.622 euro con masse amministrate pari a 16,7 miliardi.

I risultati del 2022 "confermano il valore che il mercato riconosce a Unione Fiduciaria nel proprio core business di amministrazione fiduciaria di beni, per fini fiscali, di privacy o di garanzia - commenta il direttore generale Filippo Cappio -.

Sono inoltre in costante incremento i clienti che beneficiano anche delle nostre nuove e altamente qualificate attività specialistiche di analisi dei portafogli finanziari aggregati e di supporto alla pianificazione della ricchezza. La società punta a rispondere efficacemente alla crescente necessità dei detentori di patrimoni - soprattutto quelli di maggiore dimensione e complessità - di monitorare i propri attivi e di pianificare i passaggi generazionali e la governance nelle aziende familiari". (ANSA).