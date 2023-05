Mediobanca punta sulla consulenza digitale con Arma Partners

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Mediobanca rileva Arma Partners, società di consulenza finanziaria in ambito digitale, con l'obiettivo di integrarla nella propria divisione di Corporate & Investment Banking (Cib), al cui interno creare un franchise leader nella digital economy.

Alma Partners, che per il terzo anno consecutivo ha annunciato risultati record con oltre 100 milioni di dollari di ricavi, negli ultimi cinque anni ha seguito come advisor oltre 100 operazioni, il 75% delle quali cross-border, per un valore di mercato complessivo di oltre 85 miliardi di dollari, spiega Mediobanca in una nota.

Guidata dal suo fondatore Paul-Noël Guély, conta oggi 12 partner e 86 dipendenti di cui 69 banker provenienti da oltre 26 Paesi. Ha sede a Londra, uffici a Monaco e un presidio negli Stati Uniti, a cui si aggiungono collaborazioni con società di consulenza affiliate in Giappone, Australia, Israele, Turchia e Brasile.

La partnership rafforzerà i servizi di advisory offerti da Mediobanca, che acquisirà competenze distintive in ambito tech a beneficio dei propri clienti, è coerente con l'obiettivo di orientare il Cib verso attività a minor assorbimento di capitale e darà un significativo impulso alle commissioni della divisione, con una crescita del 30% circa.

"L'accordo con Arma Partners riflette la nostra ambizione di costruire una solida crescita di lungo periodo facendo leva sui trend industriali, sulle competenze specialistiche e sul talento delle persone. Siamo convinti che l'expertise distintiva, la complementarietà del business e la presenza geografica di Arma Partners si adattino perfettamente alla nostra strategia di crescita e posizioneranno il Gruppo Mediobanca tra i principali advisor nel settore della digital economy al servizio di imprenditori, investitori, professionisti del settore, CEO e fondatori di start-up", ha commentato l'ad di Mediobanca, Alberto Nagel. (ANSA).