Pichetto, 'G7 in linea con l'Italia sul nuovo nucleare'

Tra gli obiettivi italiani, portati al G7 Ambiente, Clima e Energia, sul nucleare c'è "certamente un importante dibattito trai sette Pesi, con convinzione, L'accordo prevede un lavoro comune su ricerca e condizioni per la produzione dell'energia nuclare . E' in perfetta linea con le richieste e la posizione del nostro Paese", indica il ministro Gilberto Pichetto. Non ci sono obblighi - spiega - per il no al nucleare di uno dei Paesi.

Sui biocarburanti "c'è un impegno, è stata sottoscritta la posizione di Dubai. Così si rafforza il fronte dell'alleanza sui biofuel: l'obiettivo è stato del tutto raggiunto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA