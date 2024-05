Il prezzo del gas ha concluso in rialzo la giornata. Il contratto future Ttf è salito del 3,25% a 31,77 euro al megawattora. A spingere le quotazioni ha contribuito la forte domanda di Gnl dall'Asia che a livello globale potrebbe ridurre quello da importare in Europa. A questo fattore si è aggiunta la stagionale manutenzione degli impianti in Norvegia.



