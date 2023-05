Al Salone del Risparmio oltre 14 mila gli iscritti

A una settimana dall'inaugurazione di martedì 16 maggio, la 13/a edizione del Salone del Risparmio, prevede oltre 14.000 iscritti e si conferma l'evento di riferimento nel settore dell'asset management.

Ideata e organizzata da Assogestioni, quest'anno la tre giorni troverà spazio in una nuova location, quella dell'Ala Sud di Allianz MiCo di Milano, con 8.000 metri quadri di area espositiva, oltre 400 relatori in 15 sale conferenze, più di 150 marchi presenti e un pubblico record di visitatori. In apertura gli interventi del presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni e del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Tra i diversi relatori il viceministro, Maurizio Leo e il sottosegretario, Federico Freni.

Dal palco del Salone tanti gli ospiti illustri che animeranno il dibattito sul futuro dell'industria, tra cui Carlo Cottarelli e Lucio Caracciolo. Molti anche i personaggi extra settore: da Oliviero Toscani a Mario Calabresi, da Marc Gené a Cristiana Capotondi. (ANSA).