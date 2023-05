Nel trimestre per Anima l'utile è di 30 milioni, ricavi -9%

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Anima holding archivia il primo trimestre con ricavi totali consolidati a 80,9 milioni di euro, in calo del 9% e un utile netto consolidato stabile a 30,2 milioni. Le commissioni nette di gestione ammontano a 69,6 milioni, in flessione dell'8%. La raccolta netta nel trimestre è stata negativa per 600 milioni di euro (100 milioni di euro comprendendo le deleghe assicurative di Ramo I). Il totale delle masse gestite a fine marzo è pari a oltre 182 miliardi di euro.

"I risultati finanziari evidenziano la consueta resilienza della redditività e l'importante generazione di cassa a servizio di opportunità di crescita per linee esterne e della remunerazione per gli azionisti che si mantiene ai massimi livelli per il settore in Europa", afferma l'ad Alessandro Melzi d'Eril.

