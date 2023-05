Il private banking punta su titoli Stato e risparmio gestito

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - A fine 2023 gli asset affidati al private banking dovrebbero attestarsi a 1.047 miliardi di euro, riportandosi sopra i livelli del 2021. E' quanto emerso nel corso di una conferenza stampa al termine dell'assemblea dell'Associazione Italiana Private Banking.

Nel corso dell'anno proseguirà il percorso di ricomposizione dei portafogli del private panking, riducendo l'accumulo di liquidità in misura maggiore rispetto agli altri operatori, soprattutto a favore della raccolta amministrata con un fortissimo contributo della nuova raccolta. La risalita dei rendimenti obbligazionari ha riaperto opportunità di rendimento su un comparto storicamente apprezzato dalle famiglie italiane, cioè i titoli obbligazionari (specialmente titoli di Stato).

Anche sulla raccolta gestita (fondi e gestioni patrimoniali) si prevede una crescita maggiore rispetto agli altri operatori, grazie al contributo dell'effetto mercato (2,9% su 5%). I prodotti assicurativi, invece, cresceranno in linea con gli altri operatori (3,9% del private banking rispetto al 4,2% degli altri operatori).

Dai risultati raggiunti nel 2022, elaborati con il supporto di Prometeia, emerge come la ricchezza gestita ha segnato una ripresa negli ultimi mesi dell'anno, realizzando una chiusura migliore delle attese a 994 miliardi di euro (949 la previsione di ottobre 2022). Il modello di servizio del private banking "ci ha consentito di raggiungere nel 2022 risultati al di sopra delle aspettative, grazie ad un netto recupero nella seconda parte dell'anno", afferma Andrea Ragaini, presidente dell'associazione italiana private banking. (ANSA).