Aifi, nel 2022 record per private equity e venture capital

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Nel settore del private equity e del venture capital nel 2022 sono stati investiti quasi 23,7 miliardi, con una crescita del 61%, il livello più alto mai registrato nel mercato italiano. Sono dati dell'associazione di settore Aifi.

La raccolta è stata pari a 5.920 milioni, in linea con il 2021, mentre l'ammontare investito (private equity, venture capital e infrastrutture) nel dettaglio è stato di 23.659 milioni di euro contro i 14.699 milioni precedenti. Se si escludono le infrastrutture, l'ammontare è pari a 12.964 milioni, in crescita dell'84% rispetto al 2021.

Il numero di operazioni è stato nel 2022 di 848 rispetto alle 654 del 2021 (+30%). L''Early stage' è primo per numero di operazioni: 547 (+47% rispetto al 2021) e raddoppia l'ammontare, pari a 1.179 milioni. Il 'Buy out' è invece primo per ammontare (10.959 milioni). Le dismissioni sono state 117 (+13%) per un controvalore al costo pari a 4.398 milioni, in crescita del 63%.

(ANSA).