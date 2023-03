Eurizon: l'utile netto del 2022 a 567,4 milioni di euro

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Il consiglio di amministrazione di Eurizon, società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela retail, private e istituzionale, ha approvato i risultati al 31 dicembre 2022.

Il patrimonio di Eurizon si attesta a 383 miliardi di euro, l'utile netto (compreso l'utile di pertinenza di terzi) è stato di 567,4 milioni di euro, l'utile lordo consolidato pari a 764 milioni di euro e il margine da commissioni di 913 milioni. Il cost/income ratio è al 21%, confermando i livelli di efficienza della società. La raccolta netta complessiva nell'ultimo trimestre del 2022 è stata positiva per 2,1 miliardi di euro, spinta dalle gestioni di portafogli istituzionali che hanno raccolto 2,2 miliardi.

Il gruppo Intesa Sanpaolo mantiene la posizione di vertice per patrimonio nell'industria del risparmio gestito italiano secondo i dati Assogestioni a fine 2022. Eurizon conferma una quota di mercato del 17,8% e una posizione di spicco sulla clientela istituzionale con assets under management (Aum) di 153 miliardi di euro, di cui circa 19,6 miliardi per fondi pensione e casse di previdenza.

"In un anno caratterizzato da un contesto molto difficile e sfidante, la squadra di Eurizon ha consegnato risultati onorevoli, grazie alle competenze gestionali, alla qualità dei prodotti e al modello di servizio modulato per ciascun mercato in base alle caratteristiche e necessità dei clienti", spiega Saverio Perissinotto, amministratore delegato di Eurizon.

