Fineco: raccolta febbraio 870 milioni, due mesi 1,6 miliardi

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Fineco archivia febbraio con una raccolta di 870 milioni. L'asset mix vede la componente gestita attestarsi a 185 milioni, quella amministrata a 1.045 milioni, mentre la diretta è negativa per 360 milioni. Da inizio anno la raccolta ammonta a 1,6 miliardi (gestito 886 milioni).

Contemporaneamente accelera l'ampliamento della base clienti, con 9.938 nuovi clienti nel mese di febbraio che portano il totale a oltre 1,5 milioni. I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di febbraio a 16 milioni, un dato in crescita di oltre il 40% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019.

Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 32 milioni. Mentre la raccolta nel mese di Fineco Asset Management (Fam) è di 266 milioni. Le masse raggiungono i 27,6 miliardi.

"Il dato robusto della raccolta di febbraio evidenzia come i clienti stiano affrontando l'attuale fase di mercato in un'ottica di investimento, beneficiando del rapporto di fiducia costruito nel tempo con i propri consulenti e riuscendo in questo modo a favorire scelte razionali nella gestione dei risparmi", sottolinea l'ad e dg, Alessandro Foti. (ANSA).