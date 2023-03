Anima: raccolta risparmio febbraio positiva per 383 milioni

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - La raccolta netta di risparmio gestito del gruppo Anima nel mese di febbraio 2023 è stata positiva per 383 milioni, con una componente di risparmio gestito negativa per 90 milioni e una relativa alle deleghe assicurative di ramo I positiva per 373 milioni. A fine febbraio le masse gestite complessivamente dal gruppo si attestano a oltre 180 miliardi.

"Il mese di febbraio registra un andamento commerciale a due facce: da un lato il retail che mostra segnali di miglioramento rispetto al trend visto nei mesi recenti, dall'altro un segmento istituzionale ex ramo I assicurativo che sta scontando alcune fine vita di mandati che per il momento non trovano bilanciamento in nuovi avvii", commenta Alessandro Melzi d'Eril, amministratore delegato di Anima holding. (ANSA).