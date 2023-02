Intesa: due nuove obbligazioni in dollari Usa e australiani

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Dalla prossima settimana saranno quotate direttamente sul Mot e su EuroTlx di Borsa italiana due nuove obbligazioni in valuta estera emesse da Intesa Sanpaolo.

Lo rende noto un comunicato della banca, nel quale si specifica che si tratta di un'obbligazione denominata in dollari Usa e di una in dollari australiani, entrambe dalla durata di 2 anni. La prima prevede il pagamento di cedole annuali fisse lorde del 5,40% pagabili semestralmente, mentre l'altra prevede il pagamento di cedole annuali lorde fisse del 4,65%, anche per questa pagabili ogni sei mesi.

Grazie a questa emissione Intesa Sanpaolo espande l'offerta di obbligazioni quotate direttamente sui mercati e negoziabili sul Mot ed EuroTlx, che si attestano a quota 53 con 6 differenti valute. (ANSA).