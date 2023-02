Risparmio: Assoreti, nel 2022 raccolta a 44,9 miliardi

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Il 2022 si conclude con il migliore risultato mensile di raccolta dell'anno, sia sui volumi totali sia sul comparto del risparmio gestito. Lo rende noto Assoreti evidenziando che a dicembre i volumi totali sono raddoppiati rispetto al mese precedente e pari a 5,4 miliardi di euro; aumentano anche le risorse nette mensili investite in prodotti del risparmio gestito, pari a 2,6 miliardi.

Il trend di crescita coinvolge anche la componente amministrata che, tra investimenti in titoli per 4,6 miliardi e movimentazioni nette in uscita da conti correnti e depositi per 1,8 miliardi, chiude il mese con 2,8 miliardi. Si consolida, pertanto, il bilancio del 2022 che vede le Reti realizzare la seconda migliore raccolta annuale di sempre, pari a 44,9 miliardi di euro. Le risorse destinate ai prodotti del risparmio gestito ammontano a circa 17 miliardi e sono sostanzialmente equidistribuite tra gestioni patrimoniali, collettive e individuali, e prodotti assicurativi/previdenziali.

"È stato un anno faticoso ma i risultati non possono che renderci orgogliosi. Il modello delle Reti ha superato anche questa sfida brillantemente. Tutto questo è stato possibile grazie alla grande professionalità e costanza nel servizio svolto dai consulenti finanziari, con una raccolta di qualità nell'interesse del cliente. Nonostante il periodo complesso, infatti, abbiamo portato avanti i progetti di vita dei risparmiatori nel medio lungo periodo, mettendo al centro del progetto la diversificazione insita nella componente gestita dei portafogli", afferma Paolo Molesini, presidente dell'associazione (ANSA).