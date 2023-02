Anima: nel 2022 dimezza l'utile, cedola scende a 0,22 euro

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Il gruppo Anima archivia il 2022 con un utile netto consolidato di 120,8 milioni in calo del 49%.

In flessione anche le commissioni nette di gestione a 289 milioni (-2%) e i ricavi totali consolidati a 343 milioni (-28%). ll cda proporrà all'Assemblea degli azionisti (che si terrà il 21 marzo) la distribuzione di un dividendo pari a 0,22 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge e la cancellazione di azioni proprie pari al 5% del capitale.

"Dopo un anno difficile per il risparmio gestito a causa dell'andamento fortemente negativo dei mercati finanziari, il gruppo registra risultati caratterizzati da grande resilienza che consentono anche per quest'anno di offrire agli azionisti un ritorno che si colloca nella fascia alta per il nostro settore in Europa" , sottolinea in una nota l''ad,Alessandro Melzi d'Eril.

"Questa solidità ci dà grande fiducia per il futuro; la nostra elevata disponibilità di cassa ci consentirà di proseguire nelle politiche di remunerazione per gli azionisti degli ultimi anni, e contemporaneamente di guardare - aggiunge Melzi d'Eril - a possibili operazioni di crescita esterna, sia su base opportunistica che in un contesto di aggregazioni fra gruppi bancari, certi di costituire un valore e di poter giocare un ruolo di facilitatore per una rapida ed efficace valorizzazione delle potenzialità del wealth management per tutti i soggetti coinvolti". (ANSA).