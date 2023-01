Risparmio: dal Salone 'scelte consapevoli oltre la crisi'

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Si intitolerà 'Il risparmio oltre la crisi. Accompagnare l'investitore verso scelte consapevoli' il prossimo Salone del risparmio, l'evento annuale organizzato da Assogestioni che chiama a raccolta l'industria italiana del risparmio gestito.

La tredicesima edizione, che si svolgerà dal 16 al 18 maggio nell'Ala Sud di MiCo Milano, pone l'accento sul ruolo sociale che l'industria del risparmio "può giocare nel contribuire al rilancio dell'economia del paese e alla sua trasformazione. Un modo per prendere atto senza smarrimento, ma con consapevolezza, dell'impatto globale delle incertezze geopolitiche, della crisi energetica, della volatilità finanziaria e del ritorno dell'inflazione", si legge nella nota che annuncia l'evento.

Il tema sarà approfondito nella conferenza di apertura e troverà spazio durante gli eventi organizzati dalle società partner. All'educazione finanziaria saranno dedicati, tra l'altro, l'educational corner, area di incontro tra investitori e risparmiatori, la settima edizione de 'Il tuo capitale umano', programma che vuole avvicinare i giovani a una carriera nel risparmio gestito, oltre a vari approfondimenti di formazione.

A quattro mesi dalla partenza, il programma conta già più di 110 appuntamenti e diverse iniziative. Anche quest'anno il Salone combinerà la partecipazione in presenza con quella in streaming, che nel 2022 ha permesso di raggiungere il numero record di 14.050 utenti unici. (ANSA).