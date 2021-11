Euro: Passera, moneta digitale serve subito, non tra 5 anni

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - "La creazione dell'euro digitale è tra le urgenze alle quali dobbiamo dare la massima priorità: se avremo l'euro digitale tra cinque anni, come sento dire, sarà troppo tardi". Lo afferma Corrado Passera, fondatore e amministratore delegato di Illimity. "Dobbiamo accelerare nella creazione di uno strumento competitivo e alternativo al Dollaro Digitale o al Renminbi Digitale, che peraltro la Cina è già pronta a diffondere su larga scala nei prossimi mesi. C'è in gioco non solo una perdita di competitività, ma la nostra sovranità", aggiunge Passera intervenendo al dibattito promosso da Reply con la Repubblica 'Le nuove filiere della finanza digitale' per indagare lo stato delle nuove filiere finanziarie e i benefici potenziali per i cittadini e le imprese del settore.

"Stiamo da anni lavorando sui temi tecnologici e di business connessi all'avvento delle nuove tecnologie basate su Blockchain DLT" aggiunge Claudio Bombonato, Senior Partner Reply, durante l'iniziativa alla quale hanno partecipato anche Banca Generali, Nexi e CeTIF. "I tempi sono oramai maturi perché a livello italiano ed europeo gli attori del mercato prendano coscienza dei grandi rischi e opportunità e si sviluppino le prime iniziative concrete sul campo", conclude Bombonato. (ANSA).