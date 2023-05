Planet Smart City punta alla quotazione entro due anni

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Planet Smart City, realtà torinese che opera per l'applicazione di soluzioni nell'edilizia residenziale sociale, punta a quotarsi in Borsa entro due anni.

Lo ha annunciato il ceo Gianni Savio, in occasione dell'inaugurazione del nuovo Competence Center, all'interno di un palazzo di 4.000 metri quadri nel centro di Torino.

La società, che ha come investitore di maggioranza relativa l'imprenditore Stefano Buono, punta allo sviluppo di soluzioni proptech per il real estate e l'applicazione al mondo delle costruzioni dei principi Esg. "Abbiamo già raccolto 190 milioni di euro, completeremo a giugno l'aumento di capitale che porterà altri investitori e risorse con l'obiettivo di creare un unicorno. Torino è il luogo giusto per creare un super team in grado di far nascere i quartieri del futuro nel mondo. Abbiamo 400 soci e tre business unit: Planet Real Estate, Planet Advisory e Planet Digital" ha spiegato Savio.

"Ho intuito fin dal 2018 che Planet Smart City potesse essere il precursore di un modello di innovazione unico nel Real Estate. Questa società sarà a lungo un punto di riferimento internazionale perché è molto avanti. Attirare talenti a Torino non è difficile, stanno arrivando", ha detto Buono. Con il Politecnico di Torino Planet Smart City creerà una Cabina di regia per fare di Torino un hub di progettazione e realizzazione di Smart Building, Smart Disctrict per investitori immobiliari e progetti di Smart City per le pubbliche amministrazioni. (ANSA).