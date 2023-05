Architetti, 'candidature fino al 24 luglio per i premi 2023'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Scadrà il prossimo 24 luglio la possibilità di partecipare ai premi "Architetto italiano" e "Giovane talento dell'architettura" 2023, promossi dal Consiglio nazionale degli architetti; è una edizione particolarmente significativa, recita una nota dei professionisti, "che si svolge nell'anno in cui l'organizzazione della comunità degli architetti in un Albo professionale, rappresentato dagli Ordini, compie 100 anni ed in una fase in cui il 'New european bauhaus' riconosce agli architetti la capacità di innescare, con le proprie creatività e progettualità, quella rivoluzione culturale di cui il nostro Paese e l'Europa hanno bisogno".

Per il presidente della categoria Francesco Miceli, i primi "mostrano l'importante ruolo degli architetti nella società e testimoniano l'impegno per la ricerca della qualità - che per noi rimane l'obiettivo primario - da perseguire sia nella fase di progettazione, sia in quella di costruzione dell'opera".

Su https://concorsiawn.it/festadellarchitetto-2023/home si trovano il bando e tutte le informazioni sui due premi. (ANSA).